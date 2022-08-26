Полицией Тверской области задержаны трое граждан, которые были посредниками мошенников

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по Тверской области установлены и задержаны трое граждан, которые участвовали в мошенничествах в отношении троих пожилых жителей Тверской области.
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