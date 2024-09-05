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Захарова: санкции США говорят о деградации демократического государства

Захарова: санкции США говорят о деградации демократического государства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя на полях ВЭФ американские санкции против медиагруппы «Россия сегодня», заявила в беседе с РИА Новости, что такие ограничения со стороны Вашингтона указывают на внутреннюю деградацию США.

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