В пяти округах Подмосковья с 1 августа проезд в коммерческом транспорте стал бесплатным для льготников; США ищут допинг у российских спортсменов на Олимпиаде; Кипр и Кубань ужесточили ограничения для туристов; ставки по ипотеке могут вырасти.