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Новости утра 1 августа: «нечистая» победа россиян, немецкий стыд, в Подмосковье — проезд для льготников

Новости утра 1 августа: «нечистая» победа россиян, немецкий стыд, в Подмосковье — проезд для льготников

В пяти округах Подмосковья с 1 августа проезд в коммерческом транспорте стал бесплатным для льготников; США ищут допинг у российских спортсменов на Олимпиаде; Кипр и Кубань ужесточили ограничения для туристов; ставки по ипотеке могут вырасти.

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