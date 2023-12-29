Рецепты из прополиса для вашего здравия

Рецепт из прополиса при насморке В фарфоровой ступке растереть 20 г предварительно измельченного прополиса с небольшим количеством сливочном масла добавить к смеси под солнечное масло до получения общей массы, равной 100 г, и хорошо все смешать.
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