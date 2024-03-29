Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Мазеповщина и махновщина  исторической  стиль жизни Украины, они и приведут ее к исчезновению.Начнётся хаос: Зе...
  • Игорь Петров
    Так, и пишите-таджиков!Спецназ в Ставроп...
  • Игорь Петров
    Это же чур.. ки..Обвиняемые в тера...

238-я бригада уничтожила американскую гаубицу М777 (ВИДЕО)

238-я бригада уничтожила американскую гаубицу М777 (ВИДЕО)

Бойцы 238-й бригады уничтожили очередную американскую гаубицу М777 в зоне проведения СВО. В результате слаженной работы разведки и расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» было выявлено и уничтожено буксируемое 155-мм орудие иностранного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх