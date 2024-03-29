238-я бригада уничтожила американскую гаубицу М777 (ВИДЕО)

Бойцы 238-й бригады уничтожили очередную американскую гаубицу М777 в зоне проведения СВО. В результате слаженной работы разведки и расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» было выявлено и уничтожено буксируемое 155-мм орудие иностранного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии