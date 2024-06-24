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  • Antanas
    Дай БОГ чтобы помогло.👍👍Простой, но эффек...
  • Antanas
    Нн дать Украине оружия и война кончена.😇😃😃😱👍👍👍👍План готов: совет...
  • Андрей
    Так как Россия отомстит, непонятноСтало известно, к...

Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине

Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине

У Запада, да и собственно у всего мира "на шее" висят пять больших кризисов: вооруженный конфликт на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, массовая нелегальная миграция, перевороты в африканском Сахеле, а также напряженность вокруг Тайваня.

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