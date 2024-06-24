Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине

У Запада, да и собственно у всего мира "на шее" висят пять больших кризисов: вооруженный конфликт на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, массовая нелегальная миграция, перевороты в африканском Сахеле, а также напряженность вокруг Тайваня.