ТАСС: утечка на модуле «Наука» не отразилась на работе экипажа МКС

Нештатная ситуация с утечкой теплоносителя из радиатора модуля «Наука» Международной космической станции не повлияла на работу экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии