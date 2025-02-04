О погоде на полуострове

О погоде на полуостровеДействует штормовое предупреждение об опасных метеоявленияхВ связи с прохождением холодного фронтального раздела в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение … .