О погоде на полуострове

О погоде на полуостровеДействует штормовое предупреждение об опасных метеоявленияхВ связи с прохождением холодного фронтального раздела в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение … .
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