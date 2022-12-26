На Урале и Северном Кавказе задержали боевиков, отправлявших россиян в Сирию и на Украину

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет в ряде российских регионов пресекли деятельность группировки сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, переправлявших боевиков из России в Сирию и на Украину.
Федеральная служба безопасности и Следственный комитет в ряде российских регионов пресекли деятельность группировки сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, переправлявших боевиков из России в Сирию и на Украину.
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