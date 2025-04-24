ГЛОНАСС стартует в Венесуэле: сотрудничество Путина и Мадуро

На этой неделе в Венесуэле запустят станцию российской системы ГЛОНАСС. Президент Николас Мадуро объявил об этом, отметив, что договор об установке был подписан с Владимиром Путиным для улучшения навигации в стране.
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