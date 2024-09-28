Новая версия знаменитого японского внедорожника появилась в продаже: цена шокирует

В Казахстане официально стартовали продажи нового поколения легендарного рамного внедорожника . Однако, радость от появления новинки омрачила цена: базовая комплектация обойдётся в 49,9 миллионов тенге (9,8 миллиона рублей), а за топовую версию придётся выложить 58,9 миллионов тенге (11,6 миллиона рублей).