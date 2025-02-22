Аксаков: на Западе тренд изменится в пользу отмены санкций

После переговоров Дональда Трампа с лидерами Великобритании и Франции появится тренд на отмену антироссийских санкций, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков<strong>После переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Великобритании и Франции Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном появится тренд на отмену антироссийских санкций.