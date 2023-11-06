Власти Сирии призвали МАГАТЭ уточнить истинные цели ядерной программы Израиля

Министерство иностранных дел Сирии обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и призвало провести проверку ядерных объектов в Израиле, чтобы раскрыть истинные цели ядерной программы Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии