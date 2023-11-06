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Власти Сирии призвали МАГАТЭ уточнить истинные цели ядерной программы Израиля

Власти Сирии призвали МАГАТЭ уточнить истинные цели ядерной программы Израиля

Министерство иностранных дел Сирии обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и призвало провести проверку ядерных объектов в Израиле, чтобы раскрыть истинные цели ядерной программы Израиля.

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