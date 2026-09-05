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ИА Регнум

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Япония требует убрать в Хабаровске памятник русскому солдату

Япония требует убрать в Хабаровске памятник русскому солдату

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать установленный в Хабаровске мемориал, посвященный победе СССР над милитаристской Японией.

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Silver Kont

А что, джапаны давно пиздюлей не огребали? Им жить-то осталось два цунами, при желании Россия может ускорить этот процесс...