Япония требует убрать в Хабаровске памятник русскому солдату

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать установленный в Хабаровске мемориал, посвященный победе СССР над милитаристской Японией.
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А что, джапаны давно пиздюлей не огребали? Им жить-то осталось два цунами, при желании Россия может ускорить этот процесс...
Ага, требуют убрать мемориал.
"И кое-что еще, И кое-что другое, О чем не говорят, чему не учат в школе!"