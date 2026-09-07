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За рулем

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В России отменят штраф за непристегнутый ремень безопасности в очереди на АЗС

В России отменят штраф за непристегнутый ремень безопасности в очереди на АЗС

В Волгоградской области отменят административный штраф за неиспользование ремня безопасности. Средства фото- и видеофиксации сработали, когда машина стояла в очереди на заправочную станцию, а не двигалась по дороге.

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