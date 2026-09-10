ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из котла в Харьковской области

Российские войска за сутки пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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