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Военные новости ★ спецоперация

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Появились подробности об ударе ВСУ по российскому Донецку

Появились подробности об ударе ВСУ по российскому Донецку

Сегодняшний удар ВСУ по Донецку пришелся на район ресторана Paradise. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

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