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Царьград

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iPhone 18 побил рекорд предзаказов, превысив iPhone 17 на 36,7%

iPhone 18 побил рекорд предзаказов, превысив iPhone 17 на 36,7%

10 сентября на "Яндекс маркете" начался предзаказ iPhone 18 Pro, Pro Max и Duo. В первый день объем заявок превысил прошлогодние показатели iPhone 17 на 36,7%.

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