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Царьград

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  • Tupoi
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КНР: заявления США о помощи России в украинском конфликте лицемерны

КНР: заявления США о помощи России в украинском конфликте лицемерны

США демонстрируют лицемерие, когда критикуют торговые отношения между Россией и Китаем, при этом сами открыто финансируют ВСУ в украинском конфликте.

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