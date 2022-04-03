Аргументы недели

97 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Михайлов
    Надеюсь , что списки дипломатов стран ЕС , которые выслали или готовятся высылать наших дипломатов , уже готовы ? Их ...Bild: Власти Герм...
  • Виктор Горшков
    Они же ПИРАТЫ и РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ, т.е. разбойники и бандиты,поэтому и существуют на окраины Европы.Борис Джонсон поо...
  • Татьяна Рогозинская
    Зачем отводили войска? Что толку теперь говорить и выражать ноты протестов,которые никто и слушать не собирается.Все ...Посол РФ Анатолий...

В ДНР сообщили, что гумкоридор из Мариуполя в Бердянск действует с полуночи 3 апреля

В ДНР сообщили, что гумкоридор из Мариуполя в Бердянск действует с полуночи 3 апреля

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в воскресенье подтвердил, что с начала 3 апреля 2022 года действует гуманитарный коридор из города Мариуполя в город Бердянск.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх