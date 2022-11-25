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Замглавкома ВМФ Астапов рассказал, как российские морпехи обманули ВСУ и взяли Бердянск

Замглавкома ВМФ Астапов рассказал, как российские морпехи обманули ВСУ и взяли Бердянск

Россия взяла город под контроль 28 февраляРоссийское командование сумело обмануть Вооруженные силы Украины (ВСУ) и высадить морпехов в районе города Бердянска, хотя противник заминировал побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей.

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