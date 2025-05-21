Премьер Британии Стармер поддерживает Украину: санкции против 62 организаций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Украины и обсудил антироссийские санкции, введенные против 20 лиц и 62 организаций, включая компании из Китая и судовладельцев.