Премьер Британии Стармер поддерживает Украину: санкции против 62 организаций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Украины и обсудил антироссийские санкции, введенные против 20 лиц и 62 организаций, включая компании из Китая и судовладельцев.
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