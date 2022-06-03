Авторынок 2022: продажи авто сократятся в 2 раза, а автолюбителей ждет дефицит запчастей

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели масштабное исследование автомобильного рынка в ходе которого эксперты, представители отрасли и крупнейшие дистрибьюторы запчастей поделились своими … .
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