ISVEST
ГлавнаяБлогАвтожурнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ISVEST

98 подписчиков

Авторынок 2022: продажи авто сократятся в 2 раза, а автолюбителей ждет дефицит запчастей

Авторынок 2022: продажи авто сократятся в 2 раза, а автолюбителей ждет дефицит запчастей

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели масштабное исследование автомобильного рынка в ходе которого эксперты, представители отрасли и крупнейшие дистрибьюторы запчастей поделились своими … .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым