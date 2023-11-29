Как измерить клиентоориентированность РЖД? В ВШЭ обсудили, когда потребители выигрывали, а когда проигрывали от взаимодействия с железными дорогами

21 ноября в Высшей школе экономике прошло очередное, 37-е заседание открытого межвузовского научно-практического семинара «Экономика железнодорожного транспорта», которое организовывается Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии