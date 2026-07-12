Таджик годами проповедовал радикальный ислам. В Чувашии принято решение о лишении российского гражданства 61-летнего уроженца Таджикистана, который получил паспорт РФ в 2011 году.
Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии
Комментарии
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Юрий Белов
ТОЛЬКО ОДНОГО ???!!!!! А надо ВСЕХ депортировать на хрен !!! Проникших к нам минимум за 25 лет , не взирая на КУПЛЕННЫЕ гражданства !!!
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4 н.
ВС
Валерий Сорокин
Видимо под старость отупил исповедовать радикальные формы ислама и превосходства таджикской нации , где большинство православных. Превосходства таджиков быть разнорабочим, что ли.
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4 н.
Александр Конкин
И что, для 'разоблачения' нужно было 'выждать', почти 15 лет? Как то, Сурков, Козак и К' на Донбассе не церемонились и 'выявляли' 'врагов' с первого взгляда...
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4 н.
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