Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

Юрий Белов ТОЛЬКО ОДНОГО ???!!!!! А надо ВСЕХ депортировать на хрен !!! Проникших к нам минимум за 25 лет , не взирая на КУПЛЕННЫЕ гражданства !!!

ВС Валерий Сорокин Видимо под старость отупил исповедовать радикальные формы ислама и превосходства таджикской нации , где большинство православных. Превосходства таджиков быть разнорабочим, что ли.