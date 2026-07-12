Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

  Таджик годами проповедовал радикальный ислам. В Чувашии принято решение о лишении российского гражданства 61-летнего уроженца Таджикистана, который получил паспорт РФ в 2011 году.

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Комментарии
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Юрий Белов
ТОЛЬКО ОДНОГО ???!!!!! А надо ВСЕХ депортировать на хрен !!! Проникших к нам минимум за 25 лет , не взирая на КУПЛЕННЫЕ гражданства !!!
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4 н.
ВС
Валерий Сорокин
Видимо под старость отупил исповедовать радикальные формы ислама и превосходства таджикской нации , где большинство православных.  Превосходства таджиков  быть разнорабочим, что ли.
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4 н.
Александр Конкин
И что, для &#39;разоблачения&#39; нужно было &#39;выждать&#39;, почти 15 лет? Как то, Сурков, Козак и К&#39; на Донбассе не церемонились и &#39;выявляли&#39; &#39;врагов&#39; с первого взгляда...
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4 н.