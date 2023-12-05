Часть жителей Геленджика осталась без воды из-за коммунальной аварии

В кранах у горожан опустело с вечера 4 декабря, возобновить подачу услуги планируется к обеду.Жители западной части Геленджика, а именно Тонкого мыса, Марьиной Рощи и Геленджикской бухты, остались без воды накануне вечером из-за прорыва магистрального коллектора.