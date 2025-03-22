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«Могут только жрать на халяву» Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?

«Могут только жрать на халяву» Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?

За последние пару десятков лет гендерные роли изменились: женщины теперь предпочитают строить карьеру и откладывают материнство, а мужчины активно вовлекаются в ведение быта и проявляют интерес к заботе о детях.

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