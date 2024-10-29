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Сыгран пятый тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (50+)

Сыгран пятый тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (50+)

Двоевластие установилось на чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) после пятого тура 29 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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