Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в качестве ответа на видеоролик нынешнего американского лидера Джо Байдена, который им было решено начать со слов о возрасте, опубликовал собственный, собрав в нем все падения действующего главы государства.
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