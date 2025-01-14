Страна и люди
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Страна и люди

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Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Позывной "Киргиз": Победа будет за нами! Свежие новости по истории с русским воином киргизского происхождения Аскаром Кубанычбеком непонятно на каком основании задержанным ростовской полицией по запросу Киргизии за то, что он воюет защищая Россию от нацисткой заразы на постукраинском пространстве.

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Комментарии
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Виль Батршин
Действительно - редкий случай торжества справедливости. Законопослушного гражданина, защищающего свою Новую родину ценой своей жизни - в каталажку. В угоду запросу другой страны!!! Возмутительный непрофессионализм!!!
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21 час.
Виль Батршин
Сколько нервов и времени потерял боец!
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21 час.

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