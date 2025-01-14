Позывной "Киргиз": Победа будет за нами! Свежие новости по истории с русским воином киргизского происхождения Аскаром Кубанычбеком непонятно на каком основании задержанным ростовской полицией по запросу Киргизии за то, что он воюет защищая Россию от нацисткой заразы на постукраинском пространстве.
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