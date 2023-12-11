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Реплика на восточные встречи Владимира Путина

Реплика на восточные встречи Владимира Путина

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ох, ну и хитрющие лица, аж боязно за наших заклятых партнёров становится.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Хорошую карту Путин разыграл, дай Бог ему здоровья.
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8 час.
Людмила Кода
Автор из хохлостана, судя по зависти и дебильному сарказму?
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5 час.

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