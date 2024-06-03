Участие отдельных стран в конференции по Украине в Швейцарии не означает, что они хотят прекращения огня, — МИД КНР

Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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