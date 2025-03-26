Воспитатели видят жестокое обращение с детьми и сообщают в полицию

В Вологде разыгралась история, ставшая примером бдительности и гражданской ответственности. В центре событий оказалась воспитательница одного из детских садов, женщина, чьё имя, к сожалению, не разглашается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии