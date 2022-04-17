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Сергачев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 36 очков в 71 игре

Михаил Сергачев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».  Российский защитник «Тампы» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (7:4).

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