Сергачев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 36 очков в 71 игре

Михаил Сергачев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». Российский защитник «Тампы» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (7:4).
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