Рыба на прилавках может быть отравлена. Такое предположение сделал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и попросил Роспотребнадзор проверить все черноморские и азовские аквафермы и предприятия по производству морепродуктов, текст есть в нашем распоряжении.