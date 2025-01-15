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Рыба на прилавках может быть отравлена

Рыба на прилавках может быть отравлена

Рыба на прилавках может быть отравлена. Такое предположение сделал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и попросил Роспотребнадзор проверить все черноморские и азовские аквафермы и предприятия по производству морепродуктов, текст есть в нашем распоряжении.

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