Житель ЛНР, укравший электронику, велосипед и хозяйственный инвентарь, задержан полицейскими по горячим следам

В дежурную часть Отдела МВД России «Краснодонский» обратился 64-летний краснодонец с заявлением о пропаже имущества – неизвестный разбил окно в дом, проник внутрь, взял пульт от телевизора и приставку «Т2», после чего проник в хозяйственную постройку, повредив дверной замок, и похитил оттуда велосипед и садовый инвентарь.
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