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Бойцы группировки «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ всего за сутки

Бойцы группировки «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ всего за сутки

Русские военные за сутки взяли 43 опорных пункта ВСУ.За сутки подразделения группировки русских войск «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ – об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

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