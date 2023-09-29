Жительница Карелии показала, как до смерти избила знакомого

В Беломорске заершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Женщину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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