Мы должны отдать долг памяти Верховному Главнокомандующему в год 80-летия Победы Они б напоминали о былом могуществе, добытом и оставленном серьёзным, уважаемым вождём.
Поставьте памятник Сталину на Поклонной горе...
Комментарии
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саша дмитренко
поставить ему памятник на территории бывшего гулага,,,,,
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11 час.
саша дмитренко
к стати,хазаров уничтожил монгольский полководец,,и то первый раз хазары разбили монголов,а походы русских князей были просто пограбить и вовремя сбежать)))
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11 час.
Константин Анатольев
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10 час.
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