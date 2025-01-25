РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    На кухню, клоун! Здесь люди разговаривают)))Драма Кровавого в...
  • Воробей
    Вы правы. С крыльями у попов получилась явная промашка! ))) Однако, относительно того, что для того, чтобы женщины...Почему русские не...
  • Александр Николаевич
    Если честно, муть! Они не таджики, а РОССИЯНЕ, т.е с паспортами РОССИИ, иначе ни кто бы их не подпустил к СУБСИДИИ, к...История с квартир...

Поставьте памятник Сталину на Поклонной горе...

Поставьте памятник Сталину на Поклонной горе...

Мы должны отдать долг памяти Верховному Главнокомандующему в год 80-летия Победы   Они б напоминали о былом могуществе, добытом и оставленном серьёзным, уважаемым вождём.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
поставить  ему  памятник  на  территории бывшего  гулага,,,,,
Ответить
11 час.
саша дмитренко
к  стати,хазаров  уничтожил  монгольский  полководец,,и то  первый  раз  хазары  разбили  монголов,а  походы  русских  князей  были  просто  пограбить  и  вовремя  сбежать)))
Ответить
11 час.
Константин Анатольев
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх