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Царьград

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Латвия и Украина подписали меморандумы о развитии дронов

Латвия и Украина подписали меморандумы о развитии дронов

Латвия и Украина приступают к совместной разработке беспилотных систем. В Риге подписаны меморандумы, направленные на развитие технологий и инфраструктуры, укрепление промышленного потенциала и привлечение инвестиций.

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