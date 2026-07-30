Латвия и Украина подписали меморандумы о развитии дронов

Латвия и Украина приступают к совместной разработке беспилотных систем. В Риге подписаны меморандумы, направленные на развитие технологий и инфраструктуры, укрепление промышленного потенциала и привлечение инвестиций.
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