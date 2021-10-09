Мировое обозрение

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Эксперты: нефть не поможет рублю пробить отметку ниже 70 рублей за доллар до конца года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Несмотря на рост нефтяных котировок, российской валюте до конца года вряд ли удастся укрепиться ниже 70 рублей за доллар, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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