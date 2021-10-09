Эксперты: нефть не поможет рублю пробить отметку ниже 70 рублей за доллар до конца года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Несмотря на рост нефтяных котировок, российской валюте до конца года вряд ли удастся укрепиться ниже 70 рублей за доллар, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии