Экс-мэр Нижнего Новгорода Кондрашов не смог оспорить 10 лет колонии

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову — 10 лет колонии и штраф 340 млн рублей за взятки, полученные в 2012–2013 годах от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе.