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Сульшер о новой работе: «Не хочу звучать высокомерно, но после «МЮ» вы сами определяете, где тренировать. Было два варианта из Саудовской Аравии – большие деньги, но они меня не интересуют»

«Да, у меня были предложения [от двух европейских сборных], а до этого – два из Саудовской Аравии. Большие деньги, но они меня не интересуют.

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