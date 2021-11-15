В Амурском соединение дальней авиации завершается подготовительный период к началу нового учебного года

У военнослужащих всех категорий проверена готовность к несению службы в суточных нарядах и выполнению специальных задач со штатным оружием.
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