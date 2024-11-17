В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за 25 лет вреда от санкций

Вашингтон должен выплатить Тегерану $1 трлн компенсации за санкции. Такое заявление сделал заместитель командующего Корпус стражей исламской революции (КСИР) по правовым вопросам, генерал Сахраб-Али Шамхани.
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