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В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за 25 лет вреда от санкций

В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за 25 лет вреда от санкций

Вашингтон должен выплатить Тегерану $1 трлн компенсации за санкции. Такое заявление сделал заместитель командующего Корпус стражей исламской революции (КСИР) по правовым вопросам, генерал Сахраб-Али Шамхани.

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