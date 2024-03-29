Ревматолог Коршунова не советует бегать по утрам и вечерам

Бег несомненно приносит пользу здоровью, но необходимо учитывать определенные аспекты, чтобы избежать негативных последствий для организма, предупреждает ревматолог Ирина Коршунова из клиники «СМ-Клиника».
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