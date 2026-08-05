Китай внедряет квантовые технологии в энергосеть: датчики начали искать неисправности до аварий

На подстанции в Хэфэе квантовые сенсоры, защищённая связь и вычисления проверяют оборудование, повышают точность измерений и моделируют работу энергосистемыКитай начал применять квантовые технологии для контроля работы электросетей: на подстанции в Хэфэе (провинция Аньхой) квантовые датчики и вычислительные системы используют для поиска неисправностей оборудования, повышения точности измерений и анализа режимов работы энергосистемы.