Китай внедряет квантовые технологии в энергосеть: датчики начали искать неисправности до аварий

На подстанции в Хэфэе квантовые сенсоры, защищённая связь и вычисления проверяют оборудование, повышают точность измерений и моделируют работу энергосистемыКитай начал применять квантовые технологии для контроля работы электросетей: на подстанции в Хэфэе (провинция Аньхой) квантовые датчики и вычислительные системы используют для поиска неисправностей оборудования, повышения точности измерений и анализа режимов работы энергосистемы.
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