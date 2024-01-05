ПВО успешно защитили Белгород, Крым и Липецк: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 5 января 2024 года Юлия СоколоваМинобороны РФ сообщает об успешном отражении авиационных ракетных атак, предпринятых Киевом против объектов на территории России.