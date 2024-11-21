В доме подозреваемого в организации «голой вечеринки» прошли обыски

Обыски на предмет связей с украинскими террористами прошли в подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором «голой вечеринки», 21 ноября со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.
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