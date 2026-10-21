"Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет", - заявил Илон Маск.Глава SpaceX Илон Маск ответил на требование девяти сенаторов США провести расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине цитатой из фильма «Александр Невский» и обещанием «прийти за каждым», кто стоит за этой инициативой.